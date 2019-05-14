Рианчо верит в профессионализм Ханни и Зе Луиша

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо считает игроков красно-белых, полузащитника Софьяна Ханни и нападающего Зе Луиша большими мастерами.

Ранее появилась аудиозапись, на которой капитан и хавбек "Спартака" Денис Глушаков рассказал о том, что Ханни и Зе Луиш не хотели играть под руководством экс-главного тренера Массимо Карреры.

– Помню только, что, когда Массимо ставил их в состав, Зе Луиш был в порядке и делал то, что должен был, как и Ханни. Конечно, бывали разные игровые ситуации, но они выходили и бились. Я верю в профессионализм футболистов, верю в то, что они, появляясь на поле, выходят именно играть. В противном случае мы признаем, что они – непрофессионалы. А на мой взгляд и Ханни, и Зе Луиш – большие мастера.

– Но была ли какая-то напряженность между ними и Каррерой?

– У меня нет никаких данных о том, какие у них были отношения прежде, до моего появления в "Спартаке". Не могу судить, был ли какой-то личный негатив – со мной, по крайней мере, все они общались уважительно и любезно. Всегда. (Егор Бычков)

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