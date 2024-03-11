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11 марта, 15:52

Рианчо считает, что желающих возглавить «Спартак» будет много

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что красно-белые легко найдут нового главного тренера, если решат уволить Гильермо Абаскаля.

«Думаю, «Спартак» легко найдет нового тренера, если решит уволить Абаскаля. Желающих возглавить такой большой клуб будет много. Поработать в РПЛ, в «Спартаке» — это интересный опыт и вызов. Как показывает практика, многие иностранные специалисты без проблем соглашаются возглавить «Спартак», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

После 20 матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В 20 туре красно-белые проиграли «Факелу» со счетом 0:2.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-zhelayushhih-vozglavit-spartak-budet-mnogo-klub-legko-najdet-trenera/
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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