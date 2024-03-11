Жирков: «Вероятность чемпионства «Зенита» — 70 процентов, «Краснодара» и «Динамо» — по 15 процентов»

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» провел две игры неудачно, он не похож на тот «Краснодар», который был в первой части. Но все равно остается одним из фаворитов. У «Динамо» команда состоит из хороших игроков, отрыв небольшой. Думаю, они тоже в числе претендентов. Вероятность чемпионства «Зенита» — 70 процентов, «Краснодара» и «Динамо» — по 15 процентов», — сказал Жирков «СЭ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место, «Динамо» (38) — третье.