Рианчо считает, что «Спартаку» нужен опорный полузащитник по типу Бускетса

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о позиции, которую клубу надо усилить.

«Успех любой команды кроется в середине поля. Это футбольная истинна. Если говорить о позиции, которую красно-белым надо усилить, то это центральная полузащита. Клубу нужен опорник по типу Бускетса, который будет управлять игрой команды при переходе из обороны в атаку. Но такого футболиста очень сложно найти», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.