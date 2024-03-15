Рианчо объяснил, почему «Спартаку» не стоит увольнять Абаскаля до лета

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Новому тренеру лучше начинать сезон сначала, чтобы выработать схему игры. В течение сезона смена тренера представляет собой лишь эмоциональное или мотивационное изменение для команды», — сказал Рианчо корреспонденту «СЭ» Константину Передерию.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля на посту главного тренера «Спартака». 13 марта «быки» уволили сербского специалиста.

После 20 сыгранных туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.