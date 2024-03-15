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15 марта, 16:42

Франко Камоцци: «Ивич — идеальный кандидат для «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что Владимир Ивич является идеальным кандидатом для «Спартака».

«Ивич — очень сильный тренер, он идеальный вариант для «Спартака». Он точно будет лучше Абаскаля», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На этой неделе Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара». Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка России в прошлом сезоне.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Квинси Промес

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И К Ж
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