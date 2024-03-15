Франко Камоцци: «Ивич — идеальный кандидат для «Спартака»

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что Владимир Ивич является идеальным кандидатом для «Спартака».

«Ивич — очень сильный тренер, он идеальный вариант для «Спартака». Он точно будет лучше Абаскаля», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На этой неделе Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара». Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка России в прошлом сезоне.