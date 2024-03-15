Франко Камоцци: «Ивич — идеальный кандидат для «Спартака»
Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что Владимир Ивич является идеальным кандидатом для «Спартака».
«Ивич — очень сильный тренер, он идеальный вариант для «Спартака». Он точно будет лучше Абаскаля», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
На этой неделе Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара». Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка России в прошлом сезоне.
Источник: РБ Спорт
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|30.03
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Факел – Оренбург
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Зенит
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Краснодар
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Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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