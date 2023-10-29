Рианчо назвал лучшего игрока «Спартака» за время своей работы в клубе
Бывший ассистент «Спартака» Рауль Рианчо, работавший в команде в 2018 году, назвал лучшего игрока команды на тот момент.
«Мне сложно определить легенду «Спартака», история этого клуба очень велика. При мне в команде было много хороших игроков, но лучшим был Роман Зобнин. Он самый профессиональный из всех», — приводит слова Рианчо Sport24.
29-летний Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года. Всего полузащитник провел за клуб 235 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 18 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2024 года
Источник: Sport24
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|
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|4
|3
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|
4
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|13
|6
|2
|5
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|20
|
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|5
|5
|3
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|20
|
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|12
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|6
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|
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|
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|
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|
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|13
|4
|3
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|15
|
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|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
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|13
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|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
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|12
|3
|0
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|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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