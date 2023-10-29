Рианчо назвал лучшего игрока «Спартака» за время своей работы в клубе

Бывший ассистент «Спартака» Рауль Рианчо, работавший в команде в 2018 году, назвал лучшего игрока команды на тот момент.

«Мне сложно определить легенду «Спартака», история этого клуба очень велика. При мне в команде было много хороших игроков, но лучшим был Роман Зобнин. Он самый профессиональный из всех», — приводит слова Рианчо Sport24.

29-летний Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года. Всего полузащитник провел за клуб 235 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 18 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2024 года