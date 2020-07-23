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РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

16:23
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Палата РФС по разрешению споров вынесла решение по поводу обращения полузащитника Салли Муниру о задержке зарплаты «Тамбовом».

— Удовлетворить заявление Салли Муниру в отношении «Тамбова» о взыскании задолженности по трудовому договору частично, — говорится в сообщении на официальном сайте РФС. — Обязать «Тамбов» выплатить футболисту задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы. Обязать «Тамбов» выплатить футболисту задолженность по компенсации за аренду жилого помещения. Применить к «Тамбову» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Тамбова» в случае исполнения обязательств перед Салли Муниру, установленных настоящим решением.

Муниру выступал за «Тамбов» с лета 2019 года. В мае клуб решил не продлевать контракт с игроком.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211978

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