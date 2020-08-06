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РФС заинтересовался разговорами о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»

16:04
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к слухам о сотрудничестве красно-белых с «Химками».

— Почему мы не подаем иск о клевете? Если мы будем реагировать на все, у нас просто не хватит сил. Есть соотвествующие структуры в РФС. Насколько я знаю, они заинтересовались этим вопросом, — заявил он. (Севастиан Терлецкий)

Ранее Сергей Юран, покинувший пост главного тренера «Химок», заявил, что подмосковная команда станет фарм-клубом «Спартака».

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