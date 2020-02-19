РФС снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новичков
19:18
Российский футбольный союз (РФС) снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на официальном сайте организации. Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров.
16 января РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном. Также «Тамбов» должен был выплатить задолженности рядом бывшим футболистов.
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