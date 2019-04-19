РФС рассмотрит обращение "Зенита" из-за долгов "Ростова" по аренде Мевли

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров на следующей неделе рассмотрит обращение "Зенита" в адрес "Ростова" по невыплате средств за аренду защитника Михи Мевли. Об этом сообщил глава палаты Виктор Березов.

28-летний словенец перешел в "Ростов" из "Зенита" в феврале этого года на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

- Заявление от "Зенита" поступило. Рассмотрение этого вопроса будет, скорее всего, на следующей неделе, - цитирует ТАСС Березова.

Мевля в текущем сезоне провел в составе "Ростова" пять матчей, забив один мяч и не получив ни одной карточки. В первой части сезона в составе "Зенита" на его счету один гол и три желтые карточки в 14 играх.