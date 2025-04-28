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Сегодня, 12:08

РФС проведет акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах

Камила Абдурахманова
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Российский футбольный союз (РФС) организует первую акцию «Бессмертный полк» перед играми FONBET Кубка России, РПЛ и ФНЛ. Футболисты будут выходить на поле с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщает официальный сайт РФС.

«В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проведут мемориальную акцию перед матчами «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Ростов» и «Зенит» — ЦСКА 29 и 30 апреля. 10-12 мая она также состоится на матчах РПЛ и ФНЛ.

Впервые в истории «Бессмертный полк» пройдет на спортивных соревнованиях», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что в акции примут участие не только участники матча, включая тренерские и административные штабы команд и судей, но и болельщики. Сообщается, что на сайте «Бессмертного полка» размещен конструктор макета, с помощью которого на рамку с портретом своего родственника можно добавить логотип любимого клуба и прийти с ним на стадион.

Источник: РФС
Футбол
Кубок России
РПЛ
РФС
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2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Рубин 26 11 6 9 34-38 39
8
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 26 2 9 15 12-39 15
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Локомотив – Оренбург
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3.05 19:30
Краснодар – Рубин
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Факел – Спартак
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Ахмат – ЦСКА
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Химки – Ростов
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