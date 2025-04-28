Вера — о бойкоте тренировок в «Химках»: «Это был знак протеста всей команды»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о бойкоте тренировок всей команды перед матчем 25-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

— Бойкот — это был знак протеста всей команды, все так сделали. Но когда мы вышли на поле, то показали характер. Я считаю, что мы достойно сыграли против «Зенита» и против «Акрона» (2:2) дома.

— Но не все поддержали протест. Например, Илья Садыгов тренировался с молодежной командой.

— Я уважаю его решение. У каждого есть выбор. Он сам решает, как ему поступать.

— После встречи с Алаевым у вас был разговор с Туфаном Садыговым?

— Честно, мне хочется думать о футболе, а не обо всей сложившейся ситуации.

После 26-го тура РПЛ «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.