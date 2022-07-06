РФС показал четыре комплекта судейской формы на сезон-2022/23

Российский футбольный союз показал четыре комплекта судейской формы, которые будут использоваться в сезоне-2022/23.

В предстоящем сезоне будут использоваться черный комплект, а также три варианта в ярких цветах: фуксия, небесный и лимонный.

9 июля состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 (мск).

Первый матч РПЛ-2022/23 запланирован на 15 июля — в этот день «Химки» примут на своем стадионе действующего чемпиона страны, «Зенит». Начало — в 20.00 (мск).