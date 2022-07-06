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Судейство

Сегодня, 13:58

РФС показал четыре комплекта судейской формы на сезон-2022/23

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский футбольный союз показал четыре комплекта судейской формы, которые будут использоваться в сезоне-2022/23.

В предстоящем сезоне будут использоваться черный комплект, а также три варианта в ярких цветах: фуксия, небесный и лимонный.

9 июля состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 (мск).

Первый матч РПЛ-2022/23 запланирован на 15 июля — в этот день «Химки» примут на своем стадионе действующего чемпиона страны, «Зенит». Начало — в 20.00 (мск).

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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
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