Несколько клубов РПЛ ведут переговоры по Урунову со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может сменить команду этим летом, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые ведут переговоры с рядом неназванных клубов РПЛ, при этом спартаковцы рассчитывают продать 21-летнего узбека, а не отправить его в аренду.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. После этого футболист дважды возвращался в уфимский клуб: он провел там вторую половину сезона-2020/21 и весь сезон-2021/22 на правах аренды. В прошлом сезоне игрок принял участие в 17 матчах «Уфы» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт Урунова со «Спартаком» действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 700 тысяч евро.