Несколько клубов РПЛ ведут переговоры по Урунову со «Спартаком»
Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может сменить команду этим летом, сообщает Metaratings.
По информации источника, красно-белые ведут переговоры с рядом неназванных клубов РПЛ, при этом спартаковцы рассчитывают продать 21-летнего узбека, а не отправить его в аренду.
Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. После этого футболист дважды возвращался в уфимский клуб: он провел там вторую половину сезона-2020/21 и весь сезон-2021/22 на правах аренды. В прошлом сезоне игрок принял участие в 17 матчах «Уфы» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Контракт Урунова со «Спартаком» действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 700 тысяч евро.
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|Динамо
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4
|Краснодар
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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