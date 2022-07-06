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Сегодня, 13:46

Несколько клубов РПЛ ведут переговоры по Урунову со «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может сменить команду этим летом, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые ведут переговоры с рядом неназванных клубов РПЛ, при этом спартаковцы рассчитывают продать 21-летнего узбека, а не отправить его в аренду.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. После этого футболист дважды возвращался в уфимский клуб: он провел там вторую половину сезона-2020/21 и весь сезон-2021/22 на правах аренды. В прошлом сезоне игрок принял участие в 17 матчах «Уфы» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт Урунова со «Спартаком» действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 700 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-obsuzhdaet-vozmozhnyy-transfer-urunova-s-neskolkimi-klubami-rpl-1306027/
Остон Урунов
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