Первый тренер Тикнизяна: «Уверен, что Наир стал бы игроком стартового состава «Зенита»

Александр Челпанов, первый тренер защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал несостоявшийся трансфер футболиста в «Зенит».

«Почему-то никто в прессе, интернете не рассматривает сценарий, в котором Наир стал бы основным игроком «Зенита». Более того, хорошо зная его, уверен, что он выиграл бы конкуренцию и стал игроком стартового состава сине-бело-голубых. Ну и конечно, нельзя ни с кем сравнивать. Ведь это разные футболисты, разные люди, разные судьбы. И в том, что у кого-то карьера пошла по нисходящей, не факт, что виноват «Зенит». Прежде всего здесь футболисты должны задавать вопрос себе», — приводит слова Челпанова Sport24.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.