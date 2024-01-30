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30 января, 23:10

Первый тренер Тикнизяна: «Уверен, что Наир стал бы игроком стартового состава «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Челпанов, первый тренер защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал несостоявшийся трансфер футболиста в «Зенит».

«Почему-то никто в прессе, интернете не рассматривает сценарий, в котором Наир стал бы основным игроком «Зенита». Более того, хорошо зная его, уверен, что он выиграл бы конкуренцию и стал игроком стартового состава сине-бело-голубых. Ну и конечно, нельзя ни с кем сравнивать. Ведь это разные футболисты, разные люди, разные судьбы. И в том, что у кого-то карьера пошла по нисходящей, не факт, что виноват «Зенит». Прежде всего здесь футболисты должны задавать вопрос себе», — приводит слова Челпанова Sport24.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: Sport24
Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
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