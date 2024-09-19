Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 по версии РФС

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 по версии бюро исполкома РФС.

По итогам сезона-2023/24 22-летний форвард получил награду лучшему игроку сезона, забив 15 голов и отдав 9 голевых передач.

В текущем сезоне Тюкавин провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.