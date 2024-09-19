Кафанов оценил первый матч Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Тренер вратарей сборной России оценил первый матч Матвея Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Матвей Сафонов после перехода в «ПСЖ» несколько недель ждал шанса для дебюта в официальных играх. И получил его из-за травмы Доннаруммы сразу же в Лиге чемпионов в матче против «Жироны». Первая встреча за французскую команду сложилась удачно — сейв и сухая игра. Хочется верить, что этот матч стал первым из многих.

После игры корреспондент «СЭ» связался с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым, чтобы обсудить дебют российского вратаря в «ПСЖ».

— Как вы оцените игру Матвея Сафонова в «ПСЖ»?

— Для первого матча это очень хороший сценарий встречи. У Матвея был большой перерыв в игровой практике с последнего матча. А тут сразу Лига чемпионов. Ход игры был благоприятный, команда владела мячом.

— Это то, что нужно было Матвею?

— Если честно, такого для первого матча и хотелось. Это придаст дополнительной уверенности.

— Насколько тяжело психологически дебютировать за «ПСЖ» сразу в Лиге чемпионов?

— Очень сложно! Даже имея постоянную игровую практику... А у Матвея ее не было около четырех месяцев, последний раз он играл в мае. Одно дело — тренировочный процесс. Другое — игра, где и зрители, и стресс. Цена ошибки очень большая. Любое неправильное действие могло лишить «ПСЖ» победы. Главное, что Матвей не сделал никаких ошибок. Он хорошо сыграл в тех моментах, где нужно было вмешаться, не позволил забить сопернику.

— Общались ли вы с ним накануне игры?

— Просто пожелал ему хорошей и надежной игры.

— Что вы скажете Матвею, когда свяжетесь с ним после матча?

— Во-первых, поздравлю с победой, с первым сухим матчем в «ПСЖ». И конечно, похвалю, потому что Матвей сделал все так, как нужно. Он талантливый вратарь, знал, как нужно настроиться на игру. Конечно, спрошу, что сказал ему тренер перед встречей, как он его настраивал.

— Этот матч — небольшой шажочек к основному составу?

— Правильно сказали, небольшой шажочек. Об основном составе говорить рано. Выздоровеет Доннарумма. Что будет дальше — зависит только от Матвея. Все в его руках.