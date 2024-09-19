Семак признан РФС лучшим тренером сезона-2023/24

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Исполком РФС признал Сергея Семака лучшим тренером по итогам сезона-2023/24.

Под руководством Семака «Зенит» выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

На данный момент «Зенит» после 8 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.