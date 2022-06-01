РФС опубликовал основные финансовые показатели клубов за 2021 год

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубом за 2021 год.

Они позволяют оценить финансовое положение клубов и перспективы их развития. Данные включают не только клуб, но и академию. А также, содержание, аренду или реконструкцию стадионов.

Среди всех клубов РПЛ и ФНЛ данные не опубликованы у «Родины», «Шинника», «Волги» и других клубов, не прошедших лицензирование.

РФС публикует показатели благодаря правилам УЕФА по лицензированию и финансовому «фейр-плей».