Комбаров об уходе Понсе: «У «Спартака» есть кому играть в нападение, так что его уход не такая уж и потеря»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход форварда Эсекиэля Понсе из московского клуба.

«На данный момент в «Спартаке» есть кому играть в нападении, причем есть ротация, учитывая то, что Понсе в последнее время мало выходил на поле, мало практики получал. Я думаю, что это не спонтанное решение, наверное, мысль об уходе давно назревала. Поэтому не думаю, что это такая уж и потеря для красно-белых», — сказал Комбаров «СЭ».

25-летний Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» в июле 2019 года. На счету аргентинца 25 голов и 5 результативных передач в 73 играх за красно-белых.