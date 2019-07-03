РФС готовит решение по Мусаеву. Оно определит, сможет ли тренер руководить "Краснодаром" во внутренних турнирах

Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сообщил "СЭ", что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев проходит процедуру повышения своей квалификации до категории PRO.

Сегодня УЕФА сообщил, что из-за отсутствия данной категории Мусаев не сможет выполнять обязанности главного тренера в матчах еврокубков в сезоне-2019/20. Он также невыполним условия для поступления на тренерские курсы UEFA Pro, что дало бы возможность руководить командой во встречах Лиги Европы. Таким образом, Мусаев в течение года не имеет права находиться на скамейке запасных команды во время игр под эгидой УЕФА.

При этом официально на сайте "Краснодара" Мусаев значится старшим тренером, а главным числится Олег Фоменко, имеющий лицензию PRO.

– Мусаев сейчас находится на обучении категории PRO, вопрос решается, – сказал Зорков. – УЕФА сделала замечание по нему, есть нарушение тех регламентных норм, которые у нас существуют. Мы предупреждали клуб. Там в курсе происходящего и будут проводить все мероприятия для повышения его квалификации.

Бумага по Мусаеву только поступила к нам. Понятно, что в Европе он уже не может находиться на скамейке запасных. По внутреннему чемпионату юристы готовят предложения президенту РФС, поэтому конкретика появится чуть позже. Исполком принимает решения по регламентным положениям.

– В положении о лицензировании футбольных клубов есть такой пункт: "справка или иной документ о том, что работник является слушателем (проходит обучение) учебного курса, признаваемого РФС и позволяющего ему получить диплом и лицензию необходимого уровня. Одной регистрации на такой курс недостаточно для выполнения требования". По нему РФС допускает Мусаева к руководству "Краснодаром" во внутренних соревнованиях?

– Может и из-за этого. Понимаете, у нас несколько есть тренеров, которые не имеют лицензию PRO. Какое-то решение по Мусаеву примем – или запретим находиться на скамейке или еще что-то. Пока его нет. (Арман Мкртчян)

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