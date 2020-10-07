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«Решили, что надо какой-то толчок дать команде». Евсеев — об уходе из «Уфы»

16:57
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал уход из уфимского клуба.

— Мы вместе решили, что надо какой-то толчок дать команде, — сказал Евсеев в интервью клубному каналу. — Конечно, тяжело далось решение.

Я благодарен «Уфе», что меня пригасили в команду. Были у нас взлеты и падения, но мы были всегда едины. У меня много что есть сказать болельщикам, городу, руководителям и главе республике. Я благодарен, что здесь оказался, что вместе добивались хороших результатов. Очень рад, что оказался в Башкортостане, болельщиков становится больше. Я желаю команде успехов.

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