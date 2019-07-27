Реми Кабелла: "Краснодар" сделал предложение, от которого нельзя было отказаться"

Новичок "Краснодара" Реми Кабелла отметил, что он не собирался покидать "Сент-Этьен", за который выступал ранее. Француз подписал трехлетний контракт с российским клубом. По словам футболиста, от предложения "быков" нельзя было отказаться.

– Я не планировал менять клуб и хотел остаться в "Сент-Этьене", – цитирует Кабелла L'Equipe. – Там я чувствовал себя как дома. Однако как-то вечером я получил сообщение с интересным вариантом. Конечно, я его изучил.

За свою карьеру я всегда откладывал деньги и не делал глупостей. Прежде чем я принял решение, родные мне сказали: "Даже если ты не поедешь туда, не беспокойся о своем будущем".

Тем не менее, от такого предложения нельзя было отказаться. Надо это признать. Тем более, все выиграли, ведь и "Сент-Этьен" получил хорошую компенсацию.