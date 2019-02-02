Ребров отправился на сбор со "Спартаком"

Сегодня "Спартак" отправился на третий сбор в турецкий Белек, сообщает официальный сайт клуба. Вместе с командой в Турцию отправится вратарь Артем Ребров, который недавно операцию на плечевом суставе и проходит курс реабилитации. Также с первой командой будут работать полузащитник Данила Полубояринов и форварда Данила Прошляков.
Из Москвы летят 30 игроков. Это вратари – Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники – Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники – Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие – Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков и Педро Роша.
Защитник Самюэль Жиго, полузащитник Фернанду и форвард Луиз Адриану присоединятся к команде непосредственно в Турции.
Расписание товарищеских матчей "Спартака"
5 февраля: "Спартак" – "Марибор" (Словения)
9 февраля: "Спартак" – "Слован" (Словакия)
12 февраля: "Спартак" – "Мура" (Словения)
Еще один матч запланирован на 6 февраля. О сопернике станет известно позднее.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-02-02-te_zhe_i_yeshche_troye_spartak_vyletayet_v_turtsiyu/