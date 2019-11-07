Ребров назвал Боккетти одним из самых запоминающихся легионеров «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался в адрес экс- защитника красно-белых Сальваторе Боккетти.

— С этим парнем всегда было приятно играть, — написал Ребров в своем Instagram. — Отличный, цепкий защитник, никогда не остававшийся равнодушным к происходящему на поле. Уверен, болельщики согласятся со мной — Сальва один из самых запоминающихся легионеров. Хотя определение легионер нельзя применить к нему на 100%.

Он «обрусел», женился на прекрасной русской девушке Кате, с ним можно было пообщаться и даже пошутить на русском языке, он всегда приглашал всех одноклубников встретиться семьями. Сам неоднократно приезжал на дни рождения ребят из команды или детские праздники со своей семьей!

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013-го по июль 2019 года, проведя полсезона-2014/15 в «Милане». Вместе с московским клубом итальянец стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Летом 2019 года 32-летний итальянец подписал контракт с «Вероной», за которую провел два матча.

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