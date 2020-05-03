Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию «СЭ» о том, что в УЕФА будут рассматривать возможность временного перехода на формат «весна — осень».

Ранее подобный вариант предложил для следующего сезона вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.

— Переход на «весна — осень»? Как примут, так и будем обсуждать, — заявил Мещеряков. — Гаданием на кофейной гуще я не занимаюсь. (Евгений Белоусов)

УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень»