Реакция «Локомотива» по поводу перехода на «весна — осень»
17:55
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию «СЭ» о том, что в УЕФА будут рассматривать возможность временного перехода на формат «весна — осень».
Ранее подобный вариант предложил для следующего сезона вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.
— Переход на «весна — осень»? Как примут, так и будем обсуждать, — заявил Мещеряков. — Гаданием на кофейной гуще я не занимаюсь. (Евгений Белоусов)
УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень»
Опрос
проголосовало: 9197Все опросы
Какой сценарий окончания сезона РПЛ-2019/20 вам нравится больше?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020