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Реакция «Локомотива» по поводу перехода на «весна — осень»

17:55
Анатолий Мещеряков и Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анатолий Мещеряков и Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию «СЭ» о том, что в УЕФА будут рассматривать возможность временного перехода на формат «весна — осень».

Ранее подобный вариант предложил для следующего сезона вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.

— Переход на «весна — осень»? Как примут, так и будем обсуждать, — заявил Мещеряков. — Гаданием на кофейной гуще я не занимаюсь. (Евгений Белоусов)

УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень»

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