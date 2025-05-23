«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» 29 июня в Сочи

«Зенит» проведет товарищеский матч против «Црвены Звезды», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч состоится 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19.00 мск.

После 29 туров РПЛ «Зенит» набрал 63 очка и занимает второе место в таблице. «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии — клуб набрал 97 очков после 36 матчей.