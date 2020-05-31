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«Развал клуба требует тишины». Известный телеведущий протестует против ухода Семина из «Локомотива»

13:08
Таш Саркисян. Фото Instagram.
Таш Саркисян. Фото Instagram.
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Известный телеведущий Таш Саркисян прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива». Он отреагировал на пост московского клуба в социальных сетях, в котором клуб прощался с тренером.

— Сегодня последний день чтения ваших никчемных социальных сетей, — написал Сарксиян в комментариях. Развал клуба требует тишины.

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