«Развал клуба требует тишины». Известный телеведущий протестует против ухода Семина из «Локомотива»
13:08
Известный телеведущий Таш Саркисян прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива». Он отреагировал на пост московского клуба в социальных сетях, в котором клуб прощался с тренером.
— Сегодня последний день чтения ваших никчемных социальных сетей, — написал Сарксиян в комментариях. Развал клуба требует тишины.
сегодня последний день чтения ваших никчемных социальных сетей. развал клуба требует тишины .— Tash Sarkisyan (@Tashevich) May 31, 2020
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