«Развал клуба требует тишины». Известный телеведущий протестует против ухода Семина из «Локомотива»

Известный телеведущий Таш Саркисян прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива». Он отреагировал на пост московского клуба в социальных сетях, в котором клуб прощался с тренером.

— Сегодня последний день чтения ваших никчемных социальных сетей, — написал Сарксиян в комментариях. Развал клуба требует тишины.