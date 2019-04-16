"Раз в три месяца". Сотрудник "Эгоиста" рассказал, как часто видел компанию Кокорина и Мамаева

Андрей Кустов, сотрудник ночного клуба "Эгоист", выступил в Пресненском суде города Москвы в качестве свидетеля по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- Кем вы работали 8 октября? - первый вопрос прокурора.

- Старшим смены. Заступил в 6 вечера на смену в клубе "Эгоист".

- Кто был?

- Охранник Козлов (свидетель, который выступал перед Кустовым. - Прим. "СЭ").

- Как часто подсудимых видели у себя в клубе?

- Раз в три месяца.

- В тот день сколько людей было, кроме подсудимых?

- Не считал. Большая компания.

- Вы в зал заходите?

- Только, если беспорядки там. В тот вечер беспорядков не было.

- Когда ушли подсудимые?

- Утром, после шести. Спросили меня, есть ли трезвый водитель.

- Что сказали?

- Есть. Вышел вместе с ними, подвел к такси, открыл дверь, сказал о них водителю. Постоял, они там начали толкаться между собой. Потом я ушел.

- Агрессия была среди них?

- Нет, они игрались.

- Что дальше?

- Пошел переодеваться. Вызвал такси, вышел на улицу. Потом застал их.

- В какой период времени все происходило?

- Точно не помню.

- Камеры наружного видеонаблюдения у заведения стоят?

- Стоят.

- Вы вышли - и что увидели?

- Они о чем-то говорят. Машина за ними. Рядом с водителем стоят ребята: Павел и еще... Они о чем-то говорят. Стоят рядом друг с другом.

- Водитель что-то говорил?

- Кивал головой.

- Агрессия была?

- Нет. Кивает, потом садится в машину и уезжает. Может, вел кто-то, может, нет.

- Видели повреждения?

- Кровь на лице.

- Водитель прямо стоял или согнуто?

- Голова вниз была. Руками шевелил. (Илья Егоров)

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live