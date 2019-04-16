"Раз в три месяца". Сотрудник "Эгоиста" рассказал, как часто видел компанию Кокорина и Мамаева

Андрей Кустов, сотрудник ночного клуба "Эгоист", выступил в Пресненском суде города Москвы в качестве свидетеля по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
- Кем вы работали 8 октября? - первый вопрос прокурора.
- Старшим смены. Заступил в 6 вечера на смену в клубе "Эгоист".
- Кто был?
- Охранник Козлов (свидетель, который выступал перед Кустовым. - Прим. "СЭ").
- Как часто подсудимых видели у себя в клубе?
- Раз в три месяца.
- В тот день сколько людей было, кроме подсудимых?
- Не считал. Большая компания.
- Вы в зал заходите?
- Только, если беспорядки там. В тот вечер беспорядков не было.
- Когда ушли подсудимые?
- Утром, после шести. Спросили меня, есть ли трезвый водитель.
- Что сказали?
- Есть. Вышел вместе с ними, подвел к такси, открыл дверь, сказал о них водителю. Постоял, они там начали толкаться между собой. Потом я ушел.
- Агрессия была среди них?
- Нет, они игрались.
- Что дальше?
- Пошел переодеваться. Вызвал такси, вышел на улицу. Потом застал их.
- В какой период времени все происходило?
- Точно не помню.
- Камеры наружного видеонаблюдения у заведения стоят?
- Стоят.
- Вы вышли - и что увидели?
- Они о чем-то говорят. Машина за ними. Рядом с водителем стоят ребята: Павел и еще... Они о чем-то говорят. Стоят рядом друг с другом.
- Водитель что-то говорил?
- Кивал головой.
- Агрессия была?
- Нет. Кивает, потом садится в машину и уезжает. Может, вел кто-то, может, нет.
- Видели повреждения?
- Кровь на лице.
- Водитель прямо стоял или согнуто?
- Голова вниз была. Руками шевелил. (Илья Егоров)
Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.