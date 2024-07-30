Рауль Рианчо считает, что «Спартак» станет чемпионом в ближайшие пять лет

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о перспективах красно-белых.

«Не могу сказать точно, на что способен «Спартак» в нынешнем сезоне. Всегда хочется верить в лучшее. Пожелаю команде удачи на пути к завоеванию трофеев. Они обязательно будут. Когда это случится? Думаю, «Спартак» станет чемпионом в ближайшие пять лет», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Спартак» в 1-м туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2), в во втором победил «Химки» (3:1).

В следующем матче московский клуб сыграет против «Динамо» в рамках Кубка России. Встреча состоится 31 июля.