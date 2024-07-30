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Сегодня, 07:30

Рауль Рианчо считает, что «Спартак» станет чемпионом в ближайшие пять лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о перспективах красно-белых.

«Не могу сказать точно, на что способен «Спартак» в нынешнем сезоне. Всегда хочется верить в лучшее. Пожелаю команде удачи на пути к завоеванию трофеев. Они обязательно будут. Когда это случится? Думаю, «Спартак» станет чемпионом в ближайшие пять лет», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Спартак» в 1-м туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2), в во втором победил «Химки» (3:1).

В следующем матче московский клуб сыграет против «Динамо» в рамках Кубка России. Встреча состоится 31 июля.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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