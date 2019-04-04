Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, какими качествами обладает капитан команды Денис Глушаков. По его словам, это довольно хороший игрок с лидерскими качествами.

– Он был довольно важным игроком. Он был капитаном и вызывался в сборную России, – отметил Рианчо в эфире Futbol Bajo Cero. – Он может выдерживать конкуренцию, у него характер победителя, однако нельзя сказать, что он определяющий игрок.

Есть основополагающие футболисты для схемы и структуры игры в плане лидерских качеств, футбольного потенциала, харизмы. В пример можно привести Месси. Глушаков – просто хороший игрок. В "Спартаке" достаточно таких же хороших игроков.

Ошибся ли я, вернув его в команду? Полагаю, что да. Если бы я думал только о себе, то оставил бы его в дубле. Но я хотел помочь "Спартаку", поэтому, возможно, не принял в расчет желания болельщиков.