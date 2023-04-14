Рианчо: «Мостовой назвал Абаскаля и Клотета ноунеймами? Он сам был ноунеймом, когда приехал в Испанию»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в предверии матча 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком» оцепил перспективы испанских наставников команд Гильермо Абаскаля и Жозепа Клотета.

«Матч посмотреть не смогу, но я рад, что в России тренируют испанские специалисты. Россия — фантастическая страна для работы. Они должны воспользоваться моментом, чтобы добиться успеха! Мостовой называл Абаскаля и Клотета ноунеймами? Мостовой тоже был ноунеймом, когда только приехал в Испанию!» — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

Мостовой играл в Испании с 1996-го по 2005 год. Большую часть своей карьеры он выступал в составе «Сельты». На счету Мостового 235 матчей в Примере, в которых он забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.