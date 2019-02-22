21:39 | Футбол — РПЛ

Рассказов работал отдельно от общей группы на тренировке "Спартака"

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В пятницу "Спартак" провел заключительное занятие в рамках зарубежных сборов. Как информирует официальный сайт красно-белых, защитник Николай Рассказов работал индивидуально с физиотерапевтом в связи с перегрузом мышц бедра.

В текущем сезоне Рассказов провел 25 матчей во всех турнирах. "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2019-02-22-zaklyuchitelnaya_trenirovka_spartaka_v_turtsii/

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