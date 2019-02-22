Рассказов работал отдельно от общей группы на тренировке "Спартака"

В пятницу "Спартак" провел заключительное занятие в рамках зарубежных сборов. Как информирует официальный сайт красно-белых, защитник Николай Рассказов работал индивидуально с физиотерапевтом в связи с перегрузом мышц бедра.

📰 Сегодня красно-белые провели последнее занятие в рамках зарубежных сборов.



❎ Отдельно от общей группы занимался Николай Рассказов. Он работал индивидуально с физиотерапевтом в связи с перегрузом мышц бедра.



ℹ https://t.co/zencaF59X9#Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/ZjPpOMuAX8 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 февраля 2019 г.

В текущем сезоне Рассказов провел 25 матчей во всех турнирах. "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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