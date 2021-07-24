Рассказов оценил свою игру в матче против «Рубина»
23:03
Защитник «Спартака» Николай Рассказов оценил свою игру в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Футболист вернулся в московскую команду из аренды.
— Сегодня была твоя лучшая игра. Как думаешь, что не получилось у «Спартака»?
— Насчет лучшей игры я бы поспорил. Что не получилось? Не хватило гола, вы сами все видели. Было много моментов. Даже если последние 10 минут взять. Были хорошие моменты, которые мы не забили.
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