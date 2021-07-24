Гендир «Рубина»: «Рассказов достойно играл против Кварацхелии»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0) рассказал о дуэле защитника красно-белых Николая Рассказова и полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.

— Как вам сегодня игра Рассказова против Кварацхелии?

— Николай сыграл хорошо. У них давняя дуэль, сегодня Рассказов достойно играл против Кварацхелии. Хвича в прекрасной форме.

— Как вам удалось договориться? Вы единственные, у кого были зрители на матче.

— Нам просто не запретили, письмо от Роспотребнадзора не приходило. Старались всеми силами соблюдать меры предосторожности. Со зрителями совсем другая атмосфера. Игра смотрелась.