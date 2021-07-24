Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гендир «Рубина»: «Рассказов достойно играл против Кварацхелии»

23:04
Теги:

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0) рассказал о дуэле защитника красно-белых Николая Рассказова и полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.

— Как вам сегодня игра Рассказова против Кварацхелии?

— Николай сыграл хорошо. У них давняя дуэль, сегодня Рассказов достойно играл против Кварацхелии. Хвича в прекрасной форме.

— Как вам удалось договориться? Вы единственные, у кого были зрители на матче.

— Нам просто не запретили, письмо от Роспотребнадзора не приходило. Старались всеми силами соблюдать меры предосторожности. Со зрителями совсем другая атмосфера. Игра смотрелась.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Шикарная фигура и фото в малюсеньких трусиках. Невероятная украинская дзюдоистка уже отличилась на Олимпиаде
Ну и кто тут секс-символ? Красавица с Гавайев разнесла Ванзант в кулачном бою
«Рубин» — «Спартак»: правильно ли отменен гол Жиго, и имел ли право вмешаться ВАР?
Второй день драфта НХЛ-2021: «Баффало» выбрал Полтапова, Кисакова и Сардаряна, «Вегас» взял Чайку, «Виннипег» — Чибрикова
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры