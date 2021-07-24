Гендир «Рубина»: «Рассказов достойно играл против Кварацхелии»
23:04
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0) рассказал о дуэле защитника красно-белых Николая Рассказова и полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.
— Как вам сегодня игра Рассказова против Кварацхелии?
— Николай сыграл хорошо. У них давняя дуэль, сегодня Рассказов достойно играл против Кварацхелии. Хвича в прекрасной форме.
— Как вам удалось договориться? Вы единственные, у кого были зрители на матче.
— Нам просто не запретили, письмо от Роспотребнадзора не приходило. Старались всеми силами соблюдать меры предосторожности. Со зрителями совсем другая атмосфера. Игра смотрелась.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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