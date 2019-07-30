Рашид Рахимов считает, что "Ахмат" сам привез себе гол в матче с "Рубином"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов - о матче с "Рубином" (0:1) в третьем туре чемпионата России.

- Надо забивать и использовать свои шансы, - цитирует Рахимова официальный сайт "Ахмата". - В первом тайме у нас были неплохие моменты. На первойй минуте, когда нападающий попал в руки вратарю, потом Бериша перекидывал головой, вратарь вышел из ворот.

И третий момент - выход один на один. Надо было убирать мяч дальше на пустые ворота, когда вратарь выпрыгивал. Были моменты, которые надо реализовывать. К сожалению мы не забиваем. Глупые ситуации, когда владеем мячом и попадаем на обратные контратаки.

Мы прекрасно понимали, как играет "Рубин ". При этом попадали под давление, играли в линию и очень плохо сохраняли мячи. Как только убыстрили игру, стали появляться моменты.Во втором тайме по организации, самоотдаче не было претензий. Сами привозим голы. Ничего не предвещало гола сегодня .

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