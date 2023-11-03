Рапопорт: «Форвардам «Зенита» надо стремиться к уровню тактического взаимодействия, который был у Дзюбы и Азмуна»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался об игре петербургской команды по новой схеме с двумя нападающими.

«Мне кажется, Семак постепенно нащупывает эту новую игровую модель «Зенита», когда играют два нападающих. А ведь в последнее время команда так вообще не играла — обычно один форвард менял другого. А теперь они выходят оба. Это очень непростая схема, когда играют два нападающих — им надо наладить определенный уровень тактического взаимодействия. Такой, какой был у Дзюбы и Азмуна, — вот это правильный и хороший пример. Как только добавится еще более активная игра на фланге справа, где пока нет Караваева, у петербуржцев будут очень хорошие перспективы. Слева взаимодействие Сантоса с Клаудиньо великолепное, справа пока такого нет», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

«Зенит» с 26 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. 4 ноября сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Балтики».