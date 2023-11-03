Гонсалес рассказал, что готов участвовать в матче легенд ЦСКА против «Локомотива»

Экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес сообщил о готовности принять участие в матче легенд ЦСКА против «Локомотива». Встреча запланирована на 19 ноября.

«Со мной связались организаторы матча легенд неделю назад. Я дал согласие, постараюсь приехать в Москву. Сейчас занимаюсь сбором нужных документов. В России не был очень давно, сильно соскучился по старым друзьям», — цитирует Гонсалеса Metaratings.ru.

Хавбек выступал за ЦСКА с 2009 по 2015 год. На его счету десять голов и 13 результативных передач в 67 матчах.