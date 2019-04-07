"Рано говорить о том, что это решающая игра". Семин - о матче с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 22-го тура премьер-лиги против "Зенита" заявил, что для его команды каждое очко имеет огромный вес.

- Две команды набирают такое количество очков, когда они находятся на первом и втором месте, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Думаю, рано говорить о том, что этот матч все решает. Еще есть девять матчей, в том числе сегодняшний. Чем ближе финиш, тем более напряженные игры. Каждое очко имеет громадный вес. Три центральных защитника? Сейчас посмотрим, может быть, в процессе игры будем перестраивать схему, может, нет.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Локо"с 38 баллами располагается на 4-й строчке.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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