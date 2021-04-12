Рангник не подписывал договор с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ» 12 апреля, бывший главный тренер «Штутгарта», «Шальке», «Хоффенхайма» и «Лейпцига» Ральф Рангник, который побывал на воскресном матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0), не заключал официальный договор с железнодорожниками на оказание консультационных услуг.

Ранее 12 апреля об этом сообщало Немецкое агентство печати (DPA). Поездка 62-летнего специалиста в Москву носила ознакомительный характер и связана с намерениями красно-зеленых расширить международное сотрудничество.

Последним местом работы Рангника был «Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.

После 25 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на одно очко от «Спартака».

(Вячеслав Короткин)