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Рангник не подписывал договор с «Локомотивом»

14:59
Ральф Рангник. Фото Reuters
Ральф Рангник. Фото Reuters
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Как стало известно «СЭ» 12 апреля, бывший главный тренер «Штутгарта», «Шальке», «Хоффенхайма» и «Лейпцига» Ральф Рангник, который побывал на воскресном матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0), не заключал официальный договор с железнодорожниками на оказание консультационных услуг.

Ранее 12 апреля об этом сообщало Немецкое агентство печати (DPA). Поездка 62-летнего специалиста в Москву носила ознакомительный характер и связана с намерениями красно-зеленых расширить международное сотрудничество.

Последним местом работы Рангника был «Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.

После 25 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на одно очко от «Спартака».

(Вячеслав Короткин)

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