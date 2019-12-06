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Ранее задержанных фанатов «Спартака» начали вызывать в суд

19:49
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Фанатов «Спартака», которые ранее были задержаны в Санкт-Петербурге, стали вызывать в суд, сообщает «РИА Новости».

Во время матча 18-го тура «Зенита» с красно-белыми болельщики москвичей оскорбляли форварда Артема Дзюбу. Ранее стало известно, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны «Спартака» Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года

— Нас отпускали под подписку, что по первому звонку должны явиться в Санкт-Петербург. Сегодня одному из болельщиков был звонок и пришло смс-сообщение с приглашением явиться на суд на следующей неделе, — приводит слова болельщика «Спартака» «РИА Новости».

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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