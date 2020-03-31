Рамзан Кадыров: «Убить коронавирус! И мы знаем, как это сделать!»

Глава Чечни и президент «Ахмата» Рамзан Кадыров рассказал о борьбе с распространением коронавируса в реуспублике. Он отметил, что в регионе имеются достаточные запасы продовольствия.

— Принял участие в прямом эфире ЧГТРК «Грозный», посвященном борьбе с распространением коронавируса, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — Поступило более трёх тысячи вопросов. Жители Чеченской Республики с одобрением воспринимают меры по закрытию административной границы, ограничению пребывания граждан на улицах городов и сел. Сегодня видно, что эти шаги были предприняты своевременно. Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!». И мы знаем, как это сделать. Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме. Закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров, салоны красоты.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.