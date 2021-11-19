Ракицкий рассказал о своем контракте с «Зенитом»
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» ответил, что клуб пока не предлагал ему продлить соглашение, истекающее в конце сезона.
— В соцсетях после матча с «Динамо» болельщики стали призывать клуб продлить с вами контракт. Как вы думаете, это может повлиять?
— Я видел, что болельщики просили, да. Я играю, помогаю команде добиваться положительных результатов. Благодарен болельщикам, но клубу решать. Даже не думаю об этом и не переживаю. Сейчас чемпионат идет, в Лиге чемпионов еще есть шансы, так что я продолжаю играть. Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что будет. Может, на меня другие клубы выйдут, а может, «Зенит» что-то предложит.
— На сегодня «Зенит» вам не предлагал продлить контракт?
— Нет, никто не обращался. Но это нормально. Может, чего-то ждут.
— Зимой будет полгода до конца контракта, и вы сможете открыто вести переговоры с другими клубами. Уже прикидывали, куда можете уйти?
— Я пока игрок «Зенита».
— Вообще вы бы хотели завершить карьеру в «Зените»?
— Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в «Зените». Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три.
— В теории вы эти три года можете провести в «Зените».
— Не хочу рассуждать «могу — не могу». Завтра купят молодого левоногого центрального защитника — и я отойду на второй план. Я хочу играть. Меня все здесь устраивает.
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