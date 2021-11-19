Ракицкий высказался о тех, кто освистывает Дзюбу

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» назвал болельщиков «Зенита» лучшими.

— Вы уже провели 100 матчей за «Зенит». Ожидали, что доберетесь до этой планки, когда переходили сюда три года назад?

— Я по натуре максималист, я люблю футбол, очень люблю. Мне нравится играть, особенно в Петербурге при лучших болельщиках, как я считаю. Для меня они — всегда вдохновение. Если что-то болит, то забываешь об этом, когда выходишь на «Газпром Арену» или на выездные встречи. Даже в гостях у нас поддержка отличная — болельщики заставляют идти вперед. Так что я ожидал, что сыграю 100 матчей. Может, еще больше сыграю, а может, вообще больше не сыграю.

— Как это?

— Ну, есть тренер, есть руководство. Меня могут не поставить в состав — и все. Что я смогу сделать?

— Вираж на матче с «Динамо» вывесил баннер с надписью: «Ярик — 100 за «Зенит». Это только начало». Не каждому игроку вираж посвящает подобные баннеры. Удивились такой встрече?

— Мне было очень приятно. Три года назад болельщики меня встретили очень достойно, и я всегда стараюсь помочь «Зениту» и отблагодарить болельщиков. Нужно, чтобы наш город, чтобы «Зенит» из Санкт-Петербурга был всегда на слуху. Это всегда мотивация идти вперед и показывать хорошую игру.

— А вы понимаете, почему вас так любят, а кое-кого освистывают и оскорбляют?