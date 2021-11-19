В Италии утверждают, что Азмун отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, нападающий решил не продлевать свой контракт с петербургским клубом, который истекает в июне 2022 года.

«Лион» готов предложить Азмуну четырехлетний контракт.

В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах за «Зенит».