В Италии утверждают, что Азмун отказался продлевать контракт с «Зенитом»
13:51
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, нападающий решил не продлевать свой контракт с петербургским клубом, который истекает в июне 2022 года.
«Лион» готов предложить Азмуну четырехлетний контракт.
В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах за «Зенит».
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