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Ракицкий поздравил Донецк с Днем шахтера

10:36
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в социальных сетях опубликовал поздравление с Днем шахтера.

— С днем Шахтера! С днем города, мой Донецк! Особенный день для каждой горняцкой семьи! Шахтеры, крепкого вам здоровья!, — написал Ракицкий в Instagram. — Донецк, ты — мое сердце, моя душа! Я жду! Я верю!

30-летний Ярослав Ракицкий выступал за первую команду донецкого «Шахтера» с 2009 по 2018 год.

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B1lBIWjolUH/

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