Рахимов считает, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после матча 6-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0) рассказал, как отреагировал на травмы Малкома и Себастьяна Дриусси перед игрой.

- Понятно было за два-три дня, но я редко поворачивался на скамейку «Зенита», — цитирует официальный сайт «Зенита» Рахимова. - У них запасные, которые могут выйти и усилить игру. Понятно, что Дриусси и Малком — игроки основы, которые могут решить эпизод. Думал, что если Малком будет готов, то выйдет сразу. Но когда появилась информация об его отсутствии, то поняли, что будет или Ерохин, или Ригони. «Зенит» — претендент номер один на чемпионство, но потери очков неизбежны. У них очень хороший состав, чтобы выступать на высоком уровне во всех турнирах.

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