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Рахимов прокомментировал разговоры о том, что «Уфа» — фарм-клуб «Спартака»

22:33
Рашид Рахимов. Фото ФК «Уфа».
Рашид Рахимов. Фото ФК «Уфа».
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что башкирскую команду называют фарм-клубом «Спартака». Генеральный директор красн-белых Шамиль Газизов ранее работал именно в «Уфе».

— Постоянно ходят разговор о том, что «Уфа» фарм-клуб...

— Что значит фарм-клуб? Чей?

— Чувствуется ли «Уфа» фарм-клубом «Спартака»?

— А чем она чувствуется? Из «Спартака» пришли два игрока к нам в аренду?

— Вас просто часто видели с Газизовым. Вы приезжали в офис «Спартака», были на матчах.

— Вас (говорит Рахимов журналисту. — Прим. «СЭ») тоже часто видят с Газизовым. Это же не значит, что он вас хочет куда-то устроить. Вы развиваете тему, в которой я не участвую. Сейчас смотрю и думаю, что сказать (пожимает плечами). Меня со многими видели. И что? (Севастиан Терлецкий)

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