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Радимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно

10:37
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter пообщался с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым. Он отметил, что ему будет скучно без «Спартака» во время зимнего перерыва. Накануне красно-белые уступили «Ростову» (1:4) в 19-м туре чемпионата России.

Радимов: — Жаль, наш чемпионат уходит на зимний перерыв... Будем скучать! Особенно по некоторым.

Кафельников: — По мне будешь скучать?

Радимов: — Жень! Ну скучно без «Спартака» будет! За последнее время вы столько наворотили, что сами ужаснулись! Ну давай серьезно-то! И матч с «Ростовом» — это как раз и был апогей! Хочется сильного «Спартака» в чемпионате!

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Дополнительная информация

https://twitter.com/radimov02/status/1203734356096929792

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